Откупот на тутун никако да започне, производителите се нервозни

Дури осум од десетте компании што откупуваат тутун сѐ уште не почнале со откупот. На теренот се само Прилепскиот комбинат и малата компанија „Кавекс“ од Неготино, јавува МИА.

Од Сојузот на земјоделски здруженија велат дека „не знаат зошто откупувачите молчат и тактизираат“.

– Досега никоја од компаниите не известила кога ќе почне со откупот, ниту знаеме зошто молчат и тактизираат. Тутунарите почнуваат да се прашуваат што се случува, се создава притисок, неизвесност- вели Кире Ристески, претседател на Сојузот на земјоделските здруженија.

Од Министерството за земјоделство потврдуваат дека за денес закажале состанок со компаниите за откупот на тутунот.

Откупувачите ја користат законските можност – имаат рок до 15 декември да ги отворат пунктовите. Токму поради ова земјоделците бараат законските измени за прецизен датум за почеток на откупната кампања.