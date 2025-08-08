Отстранете го бигорот од чешмата без употреба на никакви производи

0 SHARES Сподели Твитни

Во борбата против бигорот на чешмите и другите санитарни површини, повеќето луѓе користат скапи хемиски производи кои честопати не ги носат посакуваните резултати.

Сепак, постои едноставно и ефтино решение кое можеби веќе го имате дома – хартија за печење.

Овој трик не бара никакви посебни подготовки или агресивни хемикалии. Сè што ви треба е мало парче хартија за печење. Искинете го, згужвете го во топка за да омекне и едноставно истријте ја чешмата и другите површини покриени со бигор со него.

Благодарение на слојот восок на хартијата за печење, не само што ќе го отстраните постоечкиот бигор, туку и ќе ги исполирате површините и ќе создадете заштитен слој.

Токму овој восок делува како бариера што спречува нови наслаги од бигор, правејќи ги вашите чешми сјајни и чисти подолго време.

