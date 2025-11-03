Uncategorized

Отстранете ја влагата и мувлата за неколку минути – Еве како да ги исчистите ѕидовите, не ви треба варосување

Црните точки на ѕидовите обично се создаваат поради пукнатини, лоша конструкција, напукнати цевки или неотворање на прозорците за време на туширањето.

Друга причина за прекумерната влажност во просториите е сушење на алиштата во зима во затворен простор.

Освен што го расипува естетскиот впечаток, мувлата е штетна и по здравјето затоа што ја вдишуваме. Еве како можете да се ослободите од неа:

Хидроген пероксид

Ова е добро познато белило што ќе ги отстрани трагите од мувла. Истурете три процентен водород пероксид во шише со прскалка и испрскајте ги мувлосаните места. Оставете да делува околу 10 минути и избришете.

Алкохолен оцет

Исто така, истурете го оцетот во шише со распрскувач и попрскајте ги црните дамки. Ако не ви се допаѓа неговиот мирис, можете да додадете неколку капки етерично масло.

Сода бикарбона

Може да ги исчистите дамките и со обична сода бикарбона или уште подобро – измешајте ја со оцет.

Масло од чајно дрво

Ова масло не се користи само за нега на кожата и косата, туку е одлично и за дезинфекција на домот. Измешајте две лажички масло со 450 мл вода и истурете ја смесата во шише. Пред употреба, протресете и испрскајте ја површината и оставете ја да се исуши.

