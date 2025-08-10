Отфрлена жалбата за декларацијата на Советот на Благоевград против македонскиот клуб „Никола Вапцаров“

0 SHARES Сподели Твитни

Административниот суд од Благоевград ја потврди одлуката на Комисијата за заштита од дискриминација во врска со декларацијата на Советот на Општината против отворањето на македонскиот културен клуб „Никола Вапцаров“, оценето во неа како антибугарска манифестација.

Декларацијата беше усвоена од општинските советници на 7 октомври 2022 година со 25 гласа „за“, 4 „воздржани“ и ниту еден „против“ и во неа се нагласува дека за општинските советници бил „неспорен историски факт оти македонската нација била вештачки создадена во 1934 година, дека единствената причина за нејзиното постоење била да ѝ служи на интересите на болшевичката партија, на Советскиот сојуз и на целите на туѓа држава“.

„Уште повеќе, за нас како Бугари и жители на Пиринска Македонија е исклучително голема навреда и провокација на еден голем бугарски поет како Никола Вапцаров да му се насадува туѓ национален идентитет. Водени од сето тоа, ние од Советот на Општина Благоевград сметаме дека создавањето на конректниот центар во нашиот град е груба провокација и демонстрација од страна на нелегитимни организации за нашето право“, се додава во декларацијата, во која се оценуваат како „грубо газење на Уставот и на законите на Бугарија сите дејства за создавање организација во која група луѓе се самоопределуваат како ‘малцинство’ во нашата национална држава“.

И покрај декларацијата на општинскиот совет, клубот беше отворен на 30 октомври таа година во присуство на тогашниот лидер на македонската опозиција, а сега премиер Христијан Мицкоски, лидерот на Левица Диитар Апасиев,како и многубојни познати новинари и јавни личности од Македонија .

Пронајдете не на следниве мрежи: