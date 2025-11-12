Отфрлена кривичната пријава против директорот на ЈУ „Национален парк Маврово“

0 SHARES Сподели Твитни

— Јавното обвинителство ја отфрли кривичната пријава поднесена против Харис Ибраими, директор на ЈУ „Национален парк Маврово“, соопштија извори од обвинителството.

Позадина

На 30 јуни, СВР Тетово поднесе кривична пријава против Ибраими и уште две лица поради сомневање за сторени дела „злоупотреба на службена положба и овластување“ и „несовесно работење во службата“. Според пријавата, во март и април годинава во паркот беше дозволена нелегална сеча на техничко дрво-ела на локација наречена „Брана“, без соодветна постапка и оглас.

Одлука на обвинителството

По спроведена истрага, обвинителството заклучило дека нема основа за обвинение. Утврдено е дека Ибраими и другите осомничени немале лична корист и дека нивните активности биле насочени кон намалување на штетата на шумскиот фонд. Во извештајот стои дека тие не само што не причиниле пустош, туку ги презеле чекорите за заштита на шумата.

Коментар и значење

Оваа одлука доаѓа по серија објавени сомневања дека шумите во националниот парк биле цел на нелегална експлоатација, што ја разгоре јавната дебата за заштита на природните ресурси и транспарентноста во работењето на институциите.Со отфрлањето на пријавата, Ибраими останува на функцијата, што според одбраната ја потврдува неговата невиност и оправданост на досегашното работење.

Што понатаму?

Иако кривичната постапка е затворена во оваа фаза, јавноста и надлежните институции остануваат на висока претпазливост:

потребна е дополнителна транспарентност при секоја активност поврзана со заштита на шумите и управување со природниот фонд;

контролата и надзорот мора да бидат засилени, особено во паркови и заштитени подрачја;

институциите треба појасно да комуницираат со јавноста за мерките што ги преземаат за да се избегнат сомневања во злоупотреби.

Заклучок

Одлуката на обвинителството, според која нема простор за кривично гонење на директорот Ибраими, ја става точката на актуелната истрага, но прашањата за одржливо управување со шумските ресурси и интегритетот на јавните функции остануваат актуелни.

The post Отфрлена кривичната пријава против директорот на ЈУ „Национален парк Маврово“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: