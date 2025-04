0 SHARES Сподели Твитни

Од денес, 7 април, конечно започнува процесот на дистрибуција на One UI 7 надградбата за корисниците кои, по повеќегодишниот брз ритам на објавување, повторно чекаа подолго време за новата верзија на софтверот базиран на најновото издание на Android. One UI 7 е развиен врз Android 15, која беше официјално претставена во септември минатата година, а корисниците на Pixel ја добија уште во октомври. Лансирањето на Android 15 имаше мало задоцнување претходната година, но тоа не беше доволно за да се оправда чекањето од страна на производителите на телефони. Сепак, сето ова чекање завршува денес, бидејќи од овој момент корисниците на Galaxy уредите можат да ја очекуваат надградбата на One UI 7. Првенствено ќе биде достапна за Galaxy S24 серијата, како и за Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Потоа, ќе следат Galaxy S23 серијата, Galaxy Z Fold5 и Flip5, заедно со Galaxy Tab S10 и S9 сериите. Како и обично, факт е дека започнувањето на надградбата не значи дека сите корисници ќе ја добијат веднаш. Можно е да помине и цел месец додека вашиот уред да добие пристап до новиот софтвер, но важното е дека процесот е започнат и со надеж до летото поголем дел од корисниците ќе бидат со ажуриран софтвер. One UI 7, иако не е револуционерна промена, сепак носи бројни нови функции, вклучувајќи издвоен простор за брзо прилагодување и известувања, Now bar кој потсетува на Dynamic Island од Apple, подобрен изглед на иконите и анимациите, побрза работа на уредите, како и функционалности со генеративна вештачка интелигенција.

The post Официјално Пуштање на One UI 7 Надградбата за Galaxy Уредите appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: