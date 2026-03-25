ОФИЦИЈАЛНО: САД испраќа копнени сили на Блискиот Исток

САД го потврдија распоредувањето на дополнителни воени сили откако Иран ги опиша барањата на САД за мир како „прекумерни“ и неприфатливи.

Пентагон потврди за „Индипендент“ во среда дека елементи од елитната 82-ра воздушно-десантна дивизија, вклучувајќи ги и членовите на дивизијата и борбениот тим на Првата бригада, ќе бидат испратени во регионот. Одлуката доаѓа во време на високи тензии, кратко откако иранските претставници изјавија дека добиле предлог од администрацијата на Доналд Трамп за прекин на конфликтот, но дека го сметаат за „максималистички“.

Иранската страна преку посредници изјави дека понудените услови не оставаат простор за договор. Еден функционер изјави за Ројтерс дека првичните впечатоци „не се позитивни“ и дека првичниот одговор на Техеран веќе е доставен до Пакистан, кој служи како дипломатски канал до Вашингтон.

Според информациите од пакистанските посредници, американскиот предлог имал неколку клучни точки на маса:

Делумно олеснување на економските санкции врз Иран.

Рамки за цивилна нуклеарна соработка.

Нови, построги ограничувања на нуклеарната програма на Иран.

Повторно отворање на стратешки важниот Ормутски теснец.

Зајакнување на военото присуство како одговор

Иако планот беше наменет како пат кон стабилизација, отфрлањето од страна на Иран очигледно ја забрза одлуката на Пентагон да го зајакне своето воено присуство. Распоредувањето на искусни единици како што е 82-та воздушно-десантна дивизија сигнализира дека Вашингтон нема планови да се повлече од своите барања, додека регионот со неизвесност ги чека следните потези од двете страни.