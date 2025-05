Очекувана каматна стапка за заем од 6 милијарди

0 SHARES Сподели Твитни

Точната каматна стапка за кредитот што ќе се обезбеди од Обединетото Кралство се уште не е утврдена, бидејќи конкретниот проект сè уште не е дефиниран, според министерката за финансии Гордана Кочовска. Таа истакна дека заемот, кој изнесува 6 милијарди евра, има рок за враќање од 10 години. Во известувањето се наведува дека средствата ќе се искористат постепено, следејќи го напредокот на капиталниот проект и дека британската влада ќе обезбеди гаранции за навремено враќање на средствата од Северна Македонија на британските банки.

Денес во Лондон беше потпишан само меморандумот за соработка; меѓутоа, од Стопанската комора информираат дека во овие проекти ќе бидат вклучени и компании од земјата за реализација на градбите. Бранко Азески, претседателот на Комората, со надеж за добивање на средствата се појави со капа во британски стил, гледајќи ги овие кредити како можност за зајакнување на домашните градежни фирми. Според него, колку повеќе од овие проекти се доделуваат на локалните компании, толку повеќе финансиски средства ќе останат во нашата економија.

Најавено е дека со овој заем ќе се финансира третиот сегмент од Железничкиот Коридор 8, конкретно линијата кон Бугарија, како и болниците во Штип и Кичево. Новиот Универзитетски клинички центар „Мајка Тереза“ во Скопјe исто така се очекува да биде развиен со користење на овие средства. Британците од оваа поддршка се интересираат само за каматата, без да имаат други економско-политички интереси.

