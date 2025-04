Очекувања за Подготвеност и Безбедност на Салите за Фестивалот „Војдан Чернодрински“

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ оваа година ќе се случува во Прилеп. Според уметничката директорка на фестивалот, Ана Стојаноска, се очекува во Центарот за култура „Марко Цепенков“ и Прилепскиот театар да се направат потребните подготовки за безбедно одржување на настанот. Пред некое време, Инспекторатот за заштита и спасување наложи затворање на салите во Центарот за култура „Марко Цепенков“ и Народниот театар „Војдан Чернодрински“ поради откриените безбедносни недостатоци, што доведе до шпекулации дека фестивалот можеби ќе се премести надвор од Прилеп. Сепак, Стојаноска ги отфрли тие гласини и потврди дека фестивалот ќе се одржи во градот, во најавениот период од 6 до 13 јуни, користејќи и алтернативни сцени.

Таа истакнува дека подготовките се одвиваат непрекинато и дека се во постојана комуникација со сите инволвирани страни. Прилеп има потенцијал за алтернативни сцени, а идејата е градот да стане познат по театарска уметност. Ова е стратегија за справување со сите предизвици и потврдување дека фестивалот ќе се одржува, вели Стојаноска. Таа верува во капацитетите на градот, Министерството за култура и организацискиот тим да обезбедат успешно одржување на фестивалот.

Министерот за култура, Зоран Љутков, при посетата на Прилеп, изјави дека сите безбедносни проблеми ќе бидат решени до почетокот на фестивалот. Љутков посочи дека е започната работа на отстранување на откриените пропусти, а динамиката на работа е поставена така што прво ќе се отвори Центарот за култура, а потоа ќе се работи на Театарот. Директорката Стојаноска дополни дека во догледно време очекува сите сали да бидат подготвени и безбедни за користење, што е потврдено и од страна на надлежните.

