„О2 иницијатива“ со петиција бара „Дрисла“ да остане во надлежност на Град Скопје

Бараме „Дрисла“ да остане во владение на град Скопје и да се трансформира по примерот на Регионалниот центар за управување со отпад во Љубљана, а не да се дава на јавно-приватно партнерство, приказна која цела деценија е тотален неуспех и виновник зошто сме тука кај што сме, велат од „О2 Иницијатива“.

Оттаму ги повикаа граѓаните да потпишат петиција за „Дрисла“ да остане под Град Скопје, а кандидатите за градоначалник на Град Скопје да се обврзат на ова и да започнат инвестирање во трансформирање од една застарена, нестандардна депонија во современ центар за управување со отпад.

Тие посочуваат дека во Словенија инвестицијата чинела околу 150 милиони евра, каде 50% биле обезбедени од европски фондови. Изградбата одела во фази, а јавното претпријатие е самоодржливо и не му се потребни субвенции за да функционира, па според нив истата стратегија треба да се примени за „Дрисла“ и да престане системот на просто депонирање на отпад.