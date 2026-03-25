Падна златото, денес грам се тргува за 126 евра

Падна цената на златото на светските берзи. Денес еден грам се тргува за 126 евра или една унца (31,1 грам) чини 3.930 евра. Аналитичарите посочуваат дека цената на златото е под влијание на неколку клучни фактори како движењата на инфлацијата во еврозоната, курсот на еврото во однос на доларот и геополитичките тензии и економската неизвесност.

Минатата недела, цената се движела во тесен опсег. Експертите очекуваат дека златото ќе продолжи да игра улога на „сигурно засолниште“ за инвеститорите, особено во услови на глобална економска неизвесност.

Иако нема драматични промени, златото останува стабилно, што го прави атрактивна инвестиција и во 2026 година.