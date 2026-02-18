ПАДНА ПОРАДИ РЕКЕТ! Детали за апсењето на пироманот што го запали „Брабусот” на Бака Прасе“: Се соочува со 15 ГОДИНИ ЗАТВОР!

0 SHARES Сподели Твитни

З.Р. (23) беше уапсен вчера под сомнение дека се наоѓал на улицата Херцеговачка во Белград.запали возило „Мерцедес-Бенц Брабус“ во сопственост на Богдан Илиќ, инфлуенсер попознат како Бака Прасе.

Осомничениот З.Р. првично беше обвинет за кривично дело предизвикување јавна опасност , бидејќи е осомничен дека подметнал пожар во патничко возило „Брабус“ на улицата Херцеговачка во ноќта меѓу 15 и 16 февруари. Случајот првично го водеше Првото основно јавно обвинителство во Белград.

Сепак, случајот го презеде Вишото јавно обвинителство во Белград, а се разгледува евентуално преквалификување на кривичното дело . Се сомнева дека зад палењето може да стои изнуда, за што, во зависност од тоа како се применува Кривичниот законик, осомничениот се соочува со затворска казна од една до петнаесет години.

На осомничениот З.Р. му е одредена мерка притвор до 48 часа, во кој законски рок ќе биде сослушан во Вишото јавно обвинителство во Белград.

Да потсетиме, Богдан Илиќ, попознат како Баба Прасе, го снимил својот автомобил како гори низ прозорецот од неговиот стан, а надлежните служби веднаш излегле на местото на настанот. Кратко по гаснењето на пожарот, полицијата спроведе истрага, а истрагата за овој случај е во тек.

Во оваа прилика, Богдан Илиќ објави на своите социјални мрежи дека неговиот „Брабус“ бил запален затоа што одбил да плати „рекет“.

– Кој стои зад тоа, тоа е прашањето и мене ме интересира. Имам само спомени од Брабус, беше посебен, еден по еден. Го вадев, му дадов гас, не ми е мило што го запалија, но не се тресев премногу, немаше да се шегувам така да не бев лекомислен. Но, оние што го запалија пожарот, не знам што точно мислеа дека ќе постигнат. Сега ќе дојдам и ќе кажам: „Ќе го платам рекетот, кого да контактирам за да го платам рекетот?“. Не ме интересира навистина – рече Богдан Илиќ.

Според него, постојат видеа на кои се гледа како осомничениот го запалува автомобилот, но тие видеа моментално се во полицијата и се користат за истрагата.

– Слушнав дека ме бркаат низ градот и се обидуваат да дојдат до мене, а зошто – не знам, кој точно сакал да дојде до мене – и знам и не знам. Замислете ако дојде до точка каде што ќе морам да се иселам од земјата, затоа што луѓето се болни и им се расипуваат автомобилите, и којзнае што друго ќе прават, можеби ова е само почеток . Тогаш ќе мора да биде поинаку. Не се грижам, немам страв, но она што го прават луѓето ми е нереално. Којзнае кој би можел да биде – рече Бака Прасе во живо.

