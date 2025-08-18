Падот на настрешницата во Нови Сад е диверзија, а не несреќен случај, вели Брнабиќ

Претседателката на Народното собрание на Србија, Ана Брнабиќ, денес изјави дека иницијативата за советодавен референдум за отповикување на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, е во тек во Народното собрание и дека пратениците лесно би можеле, во рок од еден час, да иницираат советодавен референдум.

„Нема ниту еден потпис на поранешната влада, поддржувач на блокадите, нема ниту еден потпис што вели да го прашаме народот дали има доверба во Вучиќ“, изјави Брнабиќ за телевизијата Пинк.

Таа додаде дека по повеќе од година и пол, Законот за Единствениот избирачки список е завршен и дека никој не сака да го погледне тој закон за да формира комисија за вклучување во избирачкиот список.

Таа рече дека настрешницата на железничката станица во Нови Сад, која се урна на 1 ноември минатата година и уби 16 лица, „беше срушена како почеток на обоена револуција“.

„Не мислам дека настрешницата паднала сама од себе, ниту дека тоа била несреќа, трагедија или било каков производ на некои небрежни дејствија во таа смисла, мислам дека тоа било планирана диверзија“, наведе Брнабиќ.