Пазарот на нафта веќе не е способен да го издржи притисокот: „Подгответе се за она што доаѓа во јули“

Додека светот со исчекување чека на можен договор меѓу САД и Иран, и покрај повремените меѓусебни напади, енергетската индустрија предупредува дека пазарот сè уште не го почувствувал целосното влијание од тримесечниот конфликт што ги наруши глобалните текови на снабдување со енергија.

Извршниот директор на „Шеврон“, Мајк Вирт, проценува дека притисокот врз цените на нафтата ќе стане многу поизразен во јуни и јули, бидејќи глобалните залихи постепено се намалуваат, објавува „Фајненшл тајмс“. Вирт забележа дека пазарот досега успеал да ги апсорбира нарушувањата благодарение на релативно високите залихи на сурова нафта, интервенциите од стратешките резерви на САД и континуираните залихи од земји под санкции како што се Иран, Русија и Венецуела. Сепак, тој тврди дека овие заштитни механизми се сè послаби.

„Амортизерите на пазарот постепено исчезнуваат“, предупреди Вирт на инвестициската конференција организирана од Бернштајн минатата недела, истакнувајќи дека способноста на пазарот да издржи нерамнотежа помеѓу понудата и побарувачката е многу помала денес отколку што беше на почетокот на кризата. „Во текот на следните неколку недели, веројатно ќе видиме како овие притисоци подиректно се преведуваат во физички цени и очекувам дополнителен притисок нагоре како што се движиме кон јуни, а секако и кон јули“, рече Вирт.