Пакистански сили извршија воздушен напад врз талибаните во Авганистан

Пакистан изврши воздушен напад врз талибански воени позиции во Кандахар. Загинаа десетици, а затворени се граничните премини со Авганистан.

Пакистански медиуми денес јавија дека пакистанските сили извршиле воздушен напад на воена база на талибаните во авганистанската провинција Кандахар.

„Корасан дајари“ известува, повикувајќи се на безбедносни извори, дека Пакистан извршил напад врз воената база Исмат, која припаѓа на талибанската војска, во провинцијата Кандахар, пренесува Mehr.

Нападот следеше кратко откако портпаролот на талибаните, Забихулах Муџахид, изјави дека повеќе од 50 пакистански војници загинале во ноќните судири меѓу талибанските и пакистанските сили.

Пакистанските извори ја отфрлија таа тврдење, наведувајќи дека Исламабад наскоро ќе објави цврсти и неоспорни докази за голем број авганистански жртви и заземање на талибански погранични пунктови.

Пакистанската армија исто така соопшти дека зазеде 19 погранични пунктови на талибаните, претрпе големи загуби за талибанските борци и уби десетици припадници на срединската група Техрик-и-Талибан Пакистан.

Пакистанската војска: Во судири со Авганистан загинаа 21 пакистански војник

Пакистанската армија соопшти дека во судирите со Авганистан долж границата на двете земји загинале 21 пакистански војник, а повеќе од 200 талибани и нивни сојузници.

Во соопштението се наведува дека талибанските сили започнале координирани напади од повеќе точки долж линијата Дурaнд, со цел да нападнат позиции на пакистанска територија, што предизвикало „моментален возвратен удар“ од пакистанските трупи, пренесува порталот Afintl.