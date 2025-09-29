ПАЛАЧИНКИ ЗА КУЧИЊА КОИ ВАШИОТ МИЛЕНИК ЌЕ ГИ ОБОЖАВА: Потребни ви се само 2 состојки, здрави и вкусни

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

½ зрела банана за помали кучиња, 1 цела банана за поголемо куче1 јајце за помало куче, 2 јајца за поголемо куче

Подготовка:

Изгмечете ја бананата со вилушка додека не стане кашеста. Потоа додадете го јајцето и матете додека не добиете мазна смеса. Загрејте тава без масло, на средна температура. Истурете мала количина од смесата во тавата и гответе ја палачинката околу две минути од едната страна, потоа свртете ја и гответе ја додека не добие златно-кафеава боја. Оставете ја палачинката малку да се олади.

Пронајдете не на следниве мрежи: