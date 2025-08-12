ПАЛАЧИНКИ ОД РЕРНА КОИ СЕ ТОПАТ ВО УСТАТА: Меки и воздушести, и нема стоење пред шпоретот

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

1 јајце300 мл млеко200 г обично брашно1 лажица маслоекстракт од ванила или ванилин шеќерпрстофат сол

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 200 степени. Прво, со жица за матење изматете ги јајцата и шеќерот, потоа млекото, маслото и екстрактот од ванила, и на крај брашното. Истурете во плех обложен со хартија за печење. Печете околу 15 минути во рерна претходно загреана на 200 степени. Испечените палачинки исечете ги на 6 еднакви делови, потоа премачкајте ги со филот и замотајте ги.

