0 SHARES Сподели Твитни

Судијата Ивица Стефановски рече дека Панчевски ја одбил поканата која уредно му е доставена за да сведочи денеска, па затоа на некое од наредните рочишта ќе го приведе за да сведочи. Кога слушна дека неговиот сведок стражарно ќе биде приведен на суд, Палевски рече дека се откажува од барањето тој да сведочи.

Љупчо Палевски Палчо, првообвинет за киднапирањата и за суровите убиства на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски на денешното рочиште се откажа од барањето да се повика да сведочи извесен професор Мартин Панчевски, со кој тој наводно чекал ред во банка на 27 ноември 2023 година, денот кога е убиена Вања.

Судијата Ивица Стефановски рече дека Панчевски ја одбил поканата која уредно му е доставена за да сведочи денеска, па затоа на некое од наредните рочишта ќе го приведе за да сведочи. Кога слушна дека неговиот сведок стражарно ќе биде приведен на суд, Палевски рече дека се откажува од барањето тој да сведочи.

Повеќе тука

The post ПАЛЕВСКИ СЕ ОТКАЖА ОД СВЕДОКОТ СО КОЈ ЧЕКАЛ РЕД ВО БАНКА appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: