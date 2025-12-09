ПАЛЕНТА ДИЕТА: Трае 4 дена и губењето на килограми е сигурно

0 SHARES Сподели Твитни

Палентата се прави од пченкарно брашно, па веројатно не ви е јасно како е можно да ослабете со неа. Но, експертите истакнуваат дека всушност оваа диета е поедноставна отколку што изгледа.

Најважната предност на пченкарното брашно е тоа што е богато со растителни влакна, кои докажано позитивно влијаат на слабеењето. Тоа го постигнуваат со помош на два вида влакна – нутроиза и глукоманан, кои учествуваат во регулирањето на нивото на шеќер во крвта и спречуваат нагли скокови на гликозата кои доведуваат до постојана потреба за грицкање и прекршување на диетата.

Освен тоа, растителните влакна докажано го намалуваат апетитот бидејќи го продолжуваат чувството на ситост, а се сметаат и за „јадачи на калории“ бидејќи делуваат како сунѓер и спречуваат таложење на калории во стомакот, колковите, задникот.

Исто така, во споредба со повеќето брашна, пченкарното има помала калориска густина, така што можете да имате обилен оброк кој не е толку калоричен како што би бил ако користите бело, пченично брашно.

Според „Фетсикрет“, 100 грама жолто пченкарно брашно содржи 361 калории, без холестерол и натриум, како и 76,85 грама јаглени хидрати, 6,9 грама протеини, железо, калциум, калиум, витамин А.

Диетата базирана на палента, односно пченкарно брашно, е многу популарна во последните години и често може да се најде на Интернет како трик за брзо слабеење. Наводно, со оваа диета за кратко време се губи вишокот маснотии, а трае само четири дена.

Сепак, имајте на ум дека оваs диета не е истражена и нема медицински докази дека е навистина ефикасна и целосно безбедна, затоа не заборавајте да разговарате за тоа прво со вашиот избран лекар или нутриционист.

Подготовка на палента за оваа диета

Состојки:

– 100 г палента

– 2 чаши вода

– 2 јајца

– сол

– 2 лажички сусам

Подготовка:

Посолете ја водата и оставете да зоврие, па извадете ја и ставете ја палентата. Вратете го шпоретот, намалете на средна температура, а потоа брзо промешајте и додадете две свежи изматени јајца. Кога ќе биде готово, додадете малку сусам.

Мени за диетата со палента

Сите четири дена истото се јаде за три оброци.

Понеделник

Појадок: 100 г палента, шолја јогурт со малку маснотии и една свежа краставица

Ручек: 100 г палента, 50 г младо сирење и еден свеж домат

Вечера: 100 г палента, шолја кефир

Вторник

Појадок: 200 г палента, шолја јогурт со малку маснотии и една свежа краставица

Ручек: 200 г палента, 50 г младо сирење и еден свеж домат

Вечера: 100 г палента, шолја кефир

Среда

Појадок: 200 г палента, шолја јогурт со малку маснотии и една свежа краставица

Ручек: 200 г палента, 50 г младо сирење и еден домат

Вечера: 200 г палента, шолја кефир

Четврток

Појадок: 200 г палента, шолја јогурт со малку маснотии и една краставица

Ручек: 300 г палента, 50 г младо сирење и еден домат

Вечера: 200 г палента, шолја кефир

Пронајдете не на следниве мрежи: