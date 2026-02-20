Палеонтолози открија фосил на диносаурус во Сахара

Тим палеонтолози откри фосил од диносаурус кој се хранел со риби длабоко во пустината Сахара во Нигер, познат како Спиносаурус мирабилис, еден од најголемите месојади што некогаш оделе по Земјата. Научниците го откриле фосилот на оддалеченото место Џенгеби во северен Нигер, објави Ројтерс.

Палеонтологот и водач на студијата од Универзитетот во Чикаго, Пол Серено, рече дека напорното тридневно патување до местото во срцето на пустината вредеше за откривањето на скапоцениот фосил.

„Секоја фрустрација или исцрпеност од ова долго патување исчезна веднаш штом пристигнавме и почнавме да откриваме нови фосили во трепкање со око“, рече палеонтологот Даниел Видал од Универзитетот во Чикаго. Тој додаде дека областа има големи области со карпести изданоци опкружени со дини кои на сателитските снимки се појавуваат како архипелаг од острови опкружени со море од дини, што довело до тоа локацијата да биде наречена „Архипелаг Спиносаурус“. „Овие карпи се многу тенки и меки песочници кои се речиси како натрупан песок на плажа, и се многу богати со фосили од ‘рбетници, особено диносауруси. Толку богати што лоциравме повеќе од сто фосилни места за помалку од две недели теренска работа“, рече Видал. Истражувачите ископаа фосили од повеќе единки од Спиносаурус мирабилис и остатоци од разни други диносауруси кои датираат од пред околу 95 милиони години.