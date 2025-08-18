Палестина ќе има претставничка на Мис Универзум за прв пат во историјата, моделот испрати силна порака

0 SHARES Сподели Твитни

Палестина ќе се придружи на изборот за Мис Универзум за прв пат по 74 години, што ќе се одржи овој ноември во Пак Крет, Тајланд.

Менекенката Надин Ајуб објави оваа недела дека ќе ја претставува Палестина на изборот за Мис Универзум.

„Чест ми е да објавам дека Палестина ќе биде претставена на Мис Универзум за прв пат. Стапнувам на сцената на Мис Универзум не само со титула, туку и со вистината“, напиша таа на почетокот на објавата.

„Додека Палестина минува низ срцепарателна криза, особено во Газа, го носам гласот на народот кој одбива да биде замолчен. Ја претставувам секоја палестинска жена и дете чија сила светот треба да ја види. Ние сме повеќе од нашето страдање – ние сме отпорност, надеж и срцето на татковината што живее преку нас“, додаде таа.

Според Arab News, Ајуб е фитнес тренер и консултант за исхрана што сега живее во Дубаи, а претходно ја носеше титулата Miss Earth Water на изборот за Мис Земја 2022 во Манила.

