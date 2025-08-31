Палестинците што ќе заминат ќе добијат 5.000 долари во готово и храна за една година – детали за американскиот план за Газа

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп разгледува предлози за повоена реконструкција на Газа, вклучително и еден што би воспоставил привремена контрола на САД и би платил за преселба на околу една четвртина од населението, објавува „Вашингтон пост“.

Весникот цитираше проспект од 38 страници за предлогот на „ГРЕЈТ Траст“ – акроним за „Реконституција, економско забрзување и трансформација на Газа“ – како и две лица запознаени со планирањето и размислувањата на администрацијата.

Анонимни извори рекоа дека клучните аспекти се дизајнирани „за да се исполни“ предлогот на претседателот Трамп од февруари САД да ја претворат Газа во „Ривиера на Блискиот Исток“.

Според наводниот план, Газа би била управувана од Американци околу 10 години, „додека реформирана и дерадикализирана палестинска политика не е подготвена да ја преземе таа улога“. Во тој период, Појасот би се трансформирал во центар за туризам и високотехнолошко производство.

Планот предвидува барем привремено преселување на повеќе од два милиони жители на Газа, или во или надвор од територијата, за да се олесни реконструкцијата. Се претпоставува дека 75 проценти од жителите на Газа ќе останат на територијата за време на реконструкцијата и дека „од проценетите 25 проценти кои ќе изберат да се преселат за време на реконструкцијата, 75 проценти ќе изберат да не се вратат во Газа“.

Оние кои ќе изберат да заминат ќе добијат „исплата во готово од 5.000 долари и субвенции за покривање на четири години кирија на друго место, како и една година храна“.Во месеците по коментарите на Трамп во февруари за емиграцијата и обновата на Газа, тим од „Бостон консалтинг груп“ со седиште во Вашингтон – кој исто така соработуваше со главниот американски изведувач на Хуманитарната фондација за Газа поддржана од САД и Израел – спроведе „детално планирање и финансиско моделирање за GREAT Trust“, додаде „Пост“.

Лице запознаено со планирањето му рече на весникот дека проспектот е завршен во април „со минимални промени од тогаш“, нагласувајќи дека „не е прескриптивен, туку истражува што е можно“. Некои аспекти од предлогот првпат беа објавени од „Фајненшл тајмс“ во јули.

Според планот, откако Газа ќе биде „демилитаризирана и дерадикализирана“, Фондот ќе ја пренесе власта на независна палестинска држава“, која на крајот ќе „се приклучи на Абрахамовите договори“ – договори за нормализација што Трамп ги посредуваше за време на неговиот прв мандат меѓу Израел и неколку арапски држави.

Белата куќа и Стејт департментот одбија да коментираат за „Вашингтон пост“, додека BCG изјави дека работата на планот на фондот не била посебно одобрена и дека двајца високи партнери зад моделирањето последователно биле отпуштени.

Извештајот доаѓа откако Трамп се сретна во Белата куќа во среда со официјални лица, меѓу кои државниот секретар Марко Рубио, специјалниот пратеник Стив Виткоф, поранешниот британски премиер Тони Блер и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, за да разговараат за тоа како да се стави крај на војната во Газа и следните чекори.

„Тајмс“ објави дека Блер – кој веќе неколку месеци подготвува повоен план за Газа – му рекол на Трамп за време на состанокот дека жителите на Газа „очајно сакаат ново раководство и сонуваат да станат следниот Дубаи“, без да наведува извори.