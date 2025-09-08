Палестинците ќе бараат од Велика Британија да ги признае прекршувањата на законот помеѓу 1917 и 1948 година

0 SHARES Сподели Твитни

Група Палестинци ќе поднесат петиција со која ќе бараат од Велика Британија да преземе одговорност за „сериски прекршувања на меѓународното право“, вклучувајќи ги и воените злосторства извршени за време на британската окупација на Палестина од 1917 до 1948 година, чии последици, според нив, сè уште одекнуваат денес.Документот од повеќе од 400 страници детално ги опишува она што тие го нарекуваат неоспорен доказ за нелегалното наследство на Велика Британија.Во поднесокот се наведува дека палестинскиот народ се соочува со најлошата криза од 1948 година, за која Велика Британија сноси посебна одговорност и затоа им должи посебен долг.Меѓу подносителите на петицијата е и 91-годишниот филантроп Муниб ал-Масри, кој беше застрелан во ногата од британски војници кога имал 13 години.Правна петиција е формално барање до владата да дејствува врз основа на докази и правна анализа, што често го користат жртвите на колонијални злосторства. Неодговорот од страна на владата може да доведе до постапка за судска ревизија пред Високиот суд во Лондон.Ал-Масри, бизнисмен роден во Наблус, кој беше близок пријател на палестинскиот политички лидер Јасер Арафат, рече:„Актуелната криза во Палестина е „направена во Британија“ преку низа занемарување и злоупотреби на палестинскиот народ. Заедно страдавме повеќе од еден век угнетување.“Ставот е дека Велика Британија може да игра улога во градењето праведен мир во регионот денес само ако ја признае својата одлучувачка улога во ужасите од минатото.„Извинувањето би било само почеток на она што Палестинците го очекуваат од британската влада“, рече тој.Во својата писмена изјава, која е придружна на петицијата, тој се сеќава како британските трупи собирале голем број мажи, ги следеле низ градовите со врзани раце и нозе со јаже, а подоцна ги држеле во кафези пред егзекуција.Во петицијата, која се подготвува со години, се тврди дека Велика Британија незаконски не ја признала арапската нација во Палестина, и покрај тоа што ветила дека ќе го стори тоа.

