Памела Андерсон за врската со Лиам Нисон: Не можете, а да не го сакате

Памела Андерсон отворено проговори за својата врска и хемија со актерот Лиам Нисон.

Тие предизвикаа шпекулации за романса во последните месеци откако беа видени како разменуваат нежни бакнежи на црвениот тепих додека го промовираа филмот „Голиот пиштол“, кој се отвора во кината на 1 август.

Минатиот месец, извор близок до двојката потврди за Дејли Меил дека Памела и Лиам се во врска веќе некое време. Памела претходно изјави дека била нервозна пред снимањето, но Нисон ја изненадил со својата топлина.

„Тој е вистински господин, прекрасен, дарежлив и ме поддржува цело време. Толку е внимателен што едноставно не можете а да не го сакате“, рече актерката.

Таа додаде дека двајцата имаат посебна хемија.

„Тој може да биде вистински шегаџија зад камерата, има момчешко чувство за хумор. Претежно сме сериозни на снимање, но на пробите често се смееме и се забавуваме“, рече таа.

Извори тврдат дека Памела е шармирана од ставот на Лиам кон славата и животот. Наводно, тој редовно ѝ испраќа цвеќе, поминува време со нејзините синови и кучиња, а најмногу од сè, обожава да престојува во нејзиниот дом во Канада, далеку од вревата и вревата на Холивуд.

„Памела готви и гради, што е едноставно нехоливудско, а Лиам навистина го сака тоа. Дури и се вклучува“, рече изворот.

Нисон минатата година призна за „Пипл“ дека е вљубен во Памела.

„Луд сум по неа. Одлично е да се работи со неа, нема големо его, забавна е и многу едноставна.“

Памела одговори: „Тој е совршен господин. Со него станувате најдобрата верзија од себе затоа што тој ви пристапува со почит, љубезност и искуство. Чест е да се работи со него.“

