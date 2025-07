Памела Андерсон и Лиам Нисон фотографирани како излегуваат заедно од хотел – таа не можеше да ја симне насмевката од лицето

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Памела Андерсон беше фотографирана како го напушта лондонскиот хотел „Коринтија“ во друштво на актерот Лиам Нисон.

Нивното ново заедничко појавување веднаш предизвика шпекулации за тоа дали ги поврзува нешто повеќе од пријателство.

Тие го напуштија хотелот во среда наутро, а Памела привлече внимание со елегантна жолта комбинација и природен изглед без шминка, додека Нисон се појави во лежерна облека.

Актерите привлекоа внимание по премиерата на нивниот заеднички филм „The Naked Gun“, каде што ја покажаа својата меѓусебна блискост пред камерите. Во текот на вечерта, тие разменија допири, а Памела дури и го бакна Лиам во образ, што предизвика бројни реакции и шпекулации дека меѓу нив се развива нешто повеќе од пријателство.

Ситуацијата дополнително ја зачини самиот Нисон, кој на шега коментираше за снимањето интимни сцени со Памела, наведувајќи дека тоа бил најзабавниот дел од снимањето за него. Тој со насмевка додаде дека координаторот за интимност дури и го напуштил сетот.

Pamela Anderson is all smiles as she leaves London’s Corinthia Hotel with Liam Neeson after their true feelings about each other were ‘revealed’ https://t.co/5LAMQUJSeC— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 23, 2025

За потсетување, двајцата претходно се пофалија во интервјуа.

„Лудо сум заљубен во Памела. Со неа е неверојатно да се работи. Ќе бидам искрен со вас, не можам доволно да ја комплиментирам“, изјави тој за списанието People.

Андерсон го нарече џентлмен и додаде: „Тој го вади најдоброто од тебе. Беше апсолутна чест да се работи со него“.

