Памела Андерсон повеќе не е русокоса по четири децении: Нова боја на косата и враќање во 70-тите

Памела Андерсон е синоним за руса коса веќе четири децении, а сега ги изненади сите со промена на бојата на косата. На интернет се појавија фотографии на кои таа носи кратка коса во стилот на 70-тите во бакарни нијанси наместо руса.

Од почетокот на нејзината кариера, Памела е позната по своите нијанси на шампањ, платина, мед, па дури и светла карамела, додека се појавуваше како Барб Вајр и Си Џеј Паркер во серијата „Baywatch“.

Сепак, по неколку децении, Андерсон одлучи да направи голема промена и ја обои својата претходно кратка руса коса во нежно црвеникава нијанса.

Во текот на изминатите неколку години, Памела доста се промени од имиџот што го имаше од „Baywatch“. Сè започна со отфрлање на шминката smokey eye и потоа целосно шминката, до остар боб на Мет Гала, а неодамна откри и кадрици во стилот на Грејс Кели.

Сè започна во 2023 година, кога актерката присуствуваше на Неделата на модата во Париз без шминка – неочекувано контроверзен потег.

„Го правам ова за сите девојки. Имав посвоени ќерки од минати врски, а моите синови имаат девојки, и ова беше за нив. Во денешно време, дали воопшто знаеме како изгледа едно лице? Ова е тоа“, рече Памела во тоа време.

Shag фризурата првпат се појави за време на златниот период на рокенролот во 70-тите, со Мик Џегер на чело на трендот.

