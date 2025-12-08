ПАМЕЛА АНДЕРСОН САКА ДА ГО ПРОМЕНИ ПРЕЗИМЕТО: Таа сака да го зачува споменот на својот дедо

0 SHARES Сподели Твитни

Во разговор за Vogue Scandinavia, 58-годишната актерка се потсети на својата блиска врска со нејзиниот дедо роден во Финска, Херман Хјитијаинен, кој беше „најблиската личност во мојот живот“.

„Сакам да бидам Памела Хјитијаинен“

Токму оваа врска со нејзиниот дедо ја поттикна да размисли за промена на презимето. „Понекогаш не сакам да бидам Памела Андерсон. Сакам да бидам Памела Хјитијаинен“, изјави таа. „Би сакала да го сменам презимето, но не ми дозволуваат“. Според Vogue Scandinavia, семејството Андерсон го користело презимето Хјитијаинен пред да дојдат во Канада, каде што го смениле во Андерсон за да звучи посеверноамерикански.

Андерсон и претходно зборувала за своето потекло. Во интервју за Esquire во 2015 година, таа го опиша својот дедо како „исцелител од Финска“, а во 2019 година напиша на социјалната мрежа X дека нејзиниот прадедо бил првиот член на семејството што се преселил од Финска во Канада.

Сеќавање на „Магичниот јазик“

Актерката зборуваше со носталгија за своето детство и учењето на финскиот јазик од нејзиниот дедо Херман. Таа го сметаше за „магичен јазик што никој друг не може да го разбере“. За жал, јазичните вештини со текот на времето избледија. „Јазикот некако отиде со него“, рече таа, сеќавајќи се на дедо кој почина кога таа имаше 11 години.

Тој сака да ја посети Финска со своите синови

Андерсон ја посети Финска во 2007 година со својот татко. Сега се надева дека ќе се врати, и тоа во посебно друштво. „Само сакав да заминам, да ја почувствувам таа врска. Би сакала да се вратам во Финска, можеби со моите синови“, откри таа за списанието.

Андерсон има два сина со поранешниот сопруг Томи Ли, 29-годишниот Брендон Томас и 27-годишниот Дилан Џегер. Патувањето би било можност за нив да „научат повеќе за себе“ и да ја истражат таа страна од нивната семејна историја. „Можеби ќе го смениме моето презиме и ќе се вратиме назад, за да се доближиме до моите корени“, додаде таа.

