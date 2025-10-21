Пандов: Еден осуденик месечно ја чини државата околу 1.000 евра – како во хотел се однесуваат, ги храниме, ги чуваме

Директорот на Управата за извршување на санкции, Александар Пандов вели дека еден осуденик, месечно ја чини државата околу 1.000 евра.

Над 900 лица во моментов се под пробациски мерки, а системот има капацитет да опфати уште многу повеќе, беше истакнато пред работниот состанок на тема „Пробација и условен отпуст“, кој се одржува денеска во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во Скопје.

Директорот на Управата за извршување на санкции, Александар Пандов рече дека пробацијата во Македонија не се користи доволно иако постои веќе шест години.

„Има многу поголем капацитет и многу почесто и подолги треба да бидат тие условни отпусти. Бројките покажуваат дека низ македонските судови има 430 осудени лица со А третман и 330-40 со Б2 третман. Не велам дека сите, но, најголем дел од тие осудени лица можат да бидат на условен отпуст, нормално, претходно со препорака од секторот за ресоцијализација во затворите и од директорите на македонските затвори“, рече Пандов.

Тој го нагласи и економскиот аспект на проблемот, вели дека еден осуденик, месечно ја чини државата околу 1.000 евра.

„Одат таму како во хотел се однесуваат, ги храниме, ги чуваме. Земаат човечки ресурси – дали луѓето од ресоцијализација се ангажирани, дали затворската полиција“, рече тој.

Пандов посочи дека соработката со невладини организации е активна, а пробациските мерки се следат според видот на делото – од домашно насилство до злоупотреба на наркотични средства. Тој информираше дека има над 100 барања за прекин на пробацијата кои најчесто се поради непочитување на препораките од страна на осудениците.

Претседателот на Судскиот совет, Александар Камбовски, ја истакна важноста на ресоцијализацијата.