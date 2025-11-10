Паника поради чудно однесување на комета: „Можно е да има вонземско потекло“

Универзумот очигледно нема намера да ни даде издишка. Откако научниците веќе предупредија за „необичното однесување“ на кометата 3I/Атлас – која, според некои, може да биде од вонземско потекло, астрономите сега открија уште еден необичен објект што орбитира помеѓу неа и нашата планета. Именувана C/2025 V1 Борисов, оваа мистериозна „комета без опашка“ веќе предизвика љубопитност и бројни теории кај истражувачите.

Астрономите потврдија дека е откриен нов објект помеѓу Земјата и кометата 3I/Атлас, тело опишано како „чудно“ и „потенцијално неприродно“ уште во јули. 3I/Атлас стана глобална тема откако професорот Ави Лоеб од Харвард изјави дека „постои шанса од 30 до 40 проценти“ дека не е природно формиран објект.

Лоеб истакна дека кометата „се однесува доста чудно“ додека се приближува кон Сонцето и ја критикуваше НАСА за, како што вели, „одбивањето да објави слики со висока резолуција“ што ги направи Марсовиот извиднички орбитер во октомври: „Владата на САД го затвори системот и го спречи нивното објавување“, предупреди Лоеб, пренесува LADbible.

Ново откритие: C/2025 V1 Борисов

Додека судбината на 3I/Атлас сè уште се проучува, научниците го идентификуваа C/2025 V1 Борисов, објект што се движи помеѓу Атлас и Земјата, но без препознатлива опашка од комета. Според податоците, Борисов моментално се наоѓа на околу 105 милиони километри од Земјата, или 0,702 астрономски единици. Неговото најблиско поминување покрај нашата планета се очекува на 11 ноември 2025 година, кога ќе помине на безбедно растојание од околу 103 милиони километри (0,68 AU).

Астрономите забележуваат дека потоа ќе биде видлив на небото, но само за оние кои ќе се разбудат на време и ќе имаат ведро небо. За разлика од 3I/Атлас, кој доаѓа од меѓуѕвездениот простор, C/2025 V1 Борисов потекнува од нашиот Сончев систем. Научниците веруваат дека доаѓа од далечниот Ортов облак – огромен регион од ледени тела што орбитираат околу самиот раб на Сончевиот систем.

Според податоците од JPL Центарот за мали тела на НАСА, Борисов има многу необична орбита – со ексцентричност од 1,00958273 и наклон од 112,7°. Ова значи дека се движи по издолжена, стрмна патека и дека ќе биде најблиску до Сонцето (перихел) на 16 ноември.

Кога и каде можете да го видите?

Ако сакате да го набљудувате, знајте дека светлината на Борисов ѝ требаат речиси шест минути за да стигне до Земјата. Кометата изгрева во 4:01 часот наутро, го достигнува својот врв во 10:01 часот наутро и заоѓа околу 16:03 часот, што значи дека најдобро време за гледање ќе биде рано наутро под ведро небо.

Дали ќе се покаже дека 3I/Атлас е навистина „нешто повеќе“ од комета или е уште еден фасцинантен, но природен вселенски феномен, сè уште треба да откриеме. Но, едно е сигурно: C/2025 V1 Борисов веќе ни дава нова причина да погледнеме кон небото оваа зима