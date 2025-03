„Панонскиот адмирал“ од Иван Ивачковиќ: Ново издание во чест на Ѓорѓе Балашевиќ

0 SHARES Сподели Твитни

Во петок, на 4 април, во „Дајмонд мол“ во „Литература.мк“, ќе се одржи промоција на долгоочекуваното дело за Ѓорѓе Балашевиќ, насловено „Панонскиот адмирал“ од Иван Ивачковиќ. Настанот е во рамките на второто издание на фестивалот „Видик“, а книгата е издадена од „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“. Оваа неконвенцинална биографија претставува комбинација од интимни и професионални аспекти, придружена со ексклузивни и досега невидени фотографии на Балашевиќ. Промоцијата на домашното издание ќе ја води уредничката Бисера Бендевска. По презентацијата, бендот Rumble Acoustic, составен од Трајче Стојанов и Александар Јовановски, ќе изведе песни од Балашевиќ.

Делото „Панонскиот адмирал“ го разгледува животот и кариерата на Балашевиќ како поет и хроничар на времето, отразувајќи го неговиот отпор кон балканските конфликти и социјални неправди. Тој беше познат по својата способност да го изрази интимното и човечкото во песните, оставајќи трага на многу генерации. Неговата работа поставува пример за дискогравации без слаб албум, што е редок феномен, дури и на меѓународно ниво. Книгата стои како поклон на неговиот уметнички и цивилизациски придонес.

Иван Ивачковиќ, истакнат српски писател, кој повеќе од 40 години се занимава со музичка биографија, е автор на ова дело. Роден во Зрењанин во 1964 година, тој е познат по својот истражувачки и критички пристап со преку две илјади написи во водечките весници од поранешните југословенски простори. Покрај „Панонскиот адмирал“, Ивачковиќ има објавено шест други нефикциски книги, како и роман и збирка поезија. За своите дела е одликуван со многубројни награди, вклучувајќи ја и престижната „Десимир Тошиќ“.

