Папата бара прекин на огнот во Блискиот Исток: Насилството никогаш не може да доведе до правда

Папата Лав XIV го обновува својот апел за мир на Блискиот Исток, повикувајќи на прекин на војната и повторно отворање на дијалогот.

„Драги браќа и сестри, две недели народите на Блискиот Исток страдаат од свирепото насилство на војната“, вели американскиот папа на својата неделна молитва Ангел Господов во Ватикан. „Илјадници невини луѓе се убиени, а безброј други се принудени да ги напуштат своите домови. „Ја обновувам мојата блискост со сите оние кои ги загубија најблиските во нападите што ги погодија училиштата, болниците и станбените области.“ Лав вели дека ситуацијата во Либан е посебна причина за загриженост.

„Во име на христијаните на Блискиот Исток и на сите жени и мажи со добра волја, им се обраќам на оние што се одговорни за овој конфликт“, вели тој на италијански јазик. „Прекини го огнот! Нека се отворат повторно патиштата на дијалогот! „Насилството никогаш не може да доведе до правда, стабилност и мир што луѓето ги очекуваат.“