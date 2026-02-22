Папата Лав XIV: „Нема промена во црковната доктрина за геј и трансродовите лица“

„Ми се чини дека е малку веројатно, барем во блиска иднина, дека доктрината на Црквата ќе ги промени своите учења за сексуалноста и бракот“.

Вака одговара папата Лав XIV, прашан за темата за ЛГБТК+ правата во интервју со ватиканистката Елиз Ан Ален, содржано во книгата „Папа Лав XIV – Биографијата“ изработена по серија состаноци во Кастел Гандолфо, а сега објавена на италијански јазик.

„Морам да признаам дека прашањето останува во позадина на моите мисли бидејќи, како што видовме на Синодот, во рамките на Црквата секоја тема поврзана со ЛГБТК реалноста е многу поларизирачка. Засега, во согласност со она што веќе се обидов да го сведочам и да го живеам како папа во овој момент од историјата, се обидувам да не ја поттикнувам поларизацијата во Црквата“, објасни папата.

Папата продолжи: „Она што сакам да го кажам е она што [папата] Франциск многу јасно го кажа со тоа: „Сите, сите“. Секој е поканет, но не како израз или неизраз на специфичен идентитет. Јас поканувам личност затоа што тој или таа е син или ќерка Божја. Секој е добредојден и можеме да се запознаеме и да се почитуваме едни со други. Луѓето сакаат црковната доктрина да се промени и сакаат ставовите да се променат: Верувам дека прво мора да ги промениме ставовите, пред дури и да помислиме да го промениме она што Црквата го учи за одредено прашање“.

Папата е јасен дека ова е „контроверзно прашање и дека некои луѓе ќе поставуваат барања како што се: „Сакаме признавање на истополовите бракови“ или „сакаме признавање на трансродовите лица“, за да бидат официјално добредојдени и одобрени од Црквата“. „Поединците ќе бидат добредојдени и примени“, јасно става до знаење Лав XIV во извадок објавен од Ла Република. „Секој свештеник ќе слуша на исповед луѓе од сите видови, со секакви тешкотии, животни ситуации и направени избори. Учењето на Црквата ќе продолжи да остане какво што е и засега немам што повеќе да додадам на оваа точка.“