Папата се моли сам на празниот плоштад

Папата Франциск одржа молитва против пандемијата и коронавирусот.

Сподели и папски благослов „Urbi et orbi“ кој инаку се дели само на Божиќ и Велигден, кога Плоштадот на Св. Петар е преполн од верници од целиот свет.

Папата го повикал целиот свет да се обедини во молитва и со тоа да одговори на пандемијата.

Pope Francis’s prayer and blessing yesterday afternoon in an empty St. Peter’s Square will remain in my memory forever… pic.twitter.com/4YHs41Fa4V

— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) March 28, 2020