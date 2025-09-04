Папата се сретна со израелскиот претседател: Ватикан бара мир и решение со две држави

Претседателот на Израел, Исак Херцог се среќава со папата Лав XIV и политичкото раководство на Ватикан во Ватикан, барајќи од папата да помогне во напорите за ослободување на заложниците, еден ден пред 700-тиот ден од нивното заробеништво во Газа.

Херцог, исто така, се обидува да го увери Ватикан во врска со третманот на христијаните во Светата земја и ситуацијата во Газа. Херцог „нагласи дека 48-те мажи и жени кои сè уште се во заробеништво се во непосредна и сериозна опасност и повика на интензивирање на меѓународните напори за обезбедување на нивно ослободување што е можно поскоро“, се вели во соопштението на претседателската резиденција, додавајќи дека Херцог го замолил папата да се сретне со семејствата на заложниците.

Тие, исто така, разговарале за глобалната борба против антисемитизмот и „важноста на заштитата на малцинствата на Блискиот Исток – особено христијанските заедници и заедницата Друзи во Сирија“. Канцеларијата на Херцог вели дека била дискутирана „состојбата на христијанските заедници во Израел, Западниот Брег и Газа“, веројатно упатување на постојаните критики од Католичката црква за политиките на Израел кон христијаните во Израел и на палестинските територии. „Ова е многу важно и чувствително прашање“, вели Херцог по состанокот.

„Зборував за прекрасните заедници во Израел, за должноста и потребата да се заштитат и заштитат, и ја повторив јасната посветеност на Израел на слободата на религијата, на богослужбата и, секако, на развојот и заштитата на христијанските заедници во Светата земја.“

Ватикан ја покрена и хуманитарната ситуација во Газа. Според Херцог, прашањето „силно резонира во светските медиуми и секако влијае на односите на Израел со различни земји. Го опишав огромниот израелски напор што е во тек, кој значително ја промени ситуацијата, фактите и реалноста на терен.“ Државниот секретар на Ватикан, Пјетро Паролин, и министерот за надворешни работи, надбискупот Пол Ричард Галагер, исто така се придружија на состанокот. „Самиот факт што папата Лав XIV, кој штотуку влезе во својата канцеларија, го прима претседателот на Државата Израел во Ватикан е многу важна изјава“, вели Херцог.

„Тоа ја покажува големата важност на односот меѓу Светата Столица и Државата Израел, а секако и со еврејскиот народ. Прашањата се исклучително чувствителни и тешки токму во овие денови.“ Херцог вели дека Израел „би бил воодушевен“ да го угости Лав во посета. Нарекувајќи го состанокот „срдечен“, Ватикан вели дека „посебно внимание“ било посветено на војната во Газа за време на состанокот на папата Лав XIV со претседателот Исак Херцог, и дека папата повикал на „итно“ постигнување траен прекин на огнот во Газа. Според соопштението од Ватикан, Лав изразува надеж за „брзо продолжување на преговорите, така што, со волја и храбри одлуки, како и со поддршка од меѓународната заедница, може да се постигне ослободување на сите заложници, итно постигнување траен прекин на огнот, да се олесни безбедното влегување на хуманитарната помош во најпогодените области и да се обезбеди целосно почитување на хуманитарното право, заедно со легитимните аспирации на двата народа.“

Тој исто така вели дека „решението со две држави е единствениот излез од сегашната војна.“ Папата го покренува честопати трнливото прашање за односите меѓу израелските владини служби и Католичката црква во Израел, „со посебно внимание на важноста на христијанските заедници и нивната посветеност, како локално, така и низ целиот Блиски Исток, кон човечкиот и општествениот развој, особено во областите на образованието, промоцијата на социјалната кохезија и регионалната стабилност“.