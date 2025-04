Папата Франциск: Живот и наследство

0 SHARES Сподели Твитни

Роденото име на папата Франциск, кој утрово почина, беше Хорхе Марио Бергољо. Неговата приказна започнува во Буенос Аирес, Аргентина, на 17 декември 1936 година, како син на италијански имигрант кој работел на железницата. Порасна во големо семејство од пет деца, меѓу кои имаше три браќа и две сестри. Корените на неговото семејство се во Пиемонт, во близина на Асти, во северна Италија.

Откако дипломирал по хемија, Хорхе Марио ја пронашол својата вистинска патека во богослужбата, приклучувајќи се на епархиската семинарија во Вила Девото на 11 март 1958 година. Станал член на Друштвото на Исус или језуитскиот ред. Како млад човек, на 21 година, подлегнал на операција каде му бил одстранет дел од едно белодробно крило поради инфекција. Патувајќи во Чиле, дипломирал хуманитарни науки и се враќа во Аргентина, каде завршил студии по филозофија на колеџот Сент Џозеф во Сан Мигел.

Во периодот 1964-1966 година предаваше литература и психологија, прво на колеџот Immaculate Conception, а потоа на колеџот „Пресвет Спасител“ во Буенос Аирес. Меѓу 1967 и 1970 година студирал теологија и дипломирал на колеџот Сент Џозеф. На 1969 година станал свештеник, а во Аргентина започнал различни позиции во језуитскиот ред. Од 1980 до 1986 година бил на чело на Филозофско-теолошкиот факултет на колеџот Сан Хозе во Сан Мигел, по што патувал и живеел во Шпанија и Германија, пред да се врати во Аргентина и да служи во надбискупијата Кордоба.

Во 1992 година го добил назначувањето како помошен епископ на Буенос Аирес, а во 1997 година бил соработник на архиепископот, пред да стане надбискуп во 1998 година. Овој наслов го направи првиот језуит во таа улога, како и епископ на источните обреди на католиците во Аргентина.

Папата Јован Павле Втори го прогласил за кардинал во февруари 2001 година, каде што станал кардинал-свештеник на црквата Сан Роберто Белармино. Во овој период тој беше активен член на различни црковни комитети и конференции во Латинска Америка.

На 13 март 2013 година, 76-годишниот кардинал од Аргентина, Хорхе Марио Бергољо, беше избран за 266-тиот папа, носејќи го името Франциск. Тој беше првиот папа од американскиот континент и првиот језуитски папа, земајќи го името по Свети Франциск од Асизи, кој беше познат по својата посветеност на мирот и сиромашните.

Неговото устоличување се случи на 19 март 2013 година, на денот на свети Јосиф, во базиликата „Свети Петар“. Стилот на неговото лидерство беше обележан со скромност и оддаденост кон сиромашните, често избегнувајќи луксуз за да живее во едноставен стан, а во неговиот избор на автомобил беше „Форд Фокус“ наместо традиционалниот луксузен автомобил на претходниците.

Последователно, папата Франциск беше познат по неговата ангажираност за социјална правда, добротворност и помош за бездомници и ранливи групи. Меѓу неговите иницијативи беа изградба на туш кабини за бездомници и неговите посети на затвори, каде што на Велики четврток се поклонуваше за да ги мие нозете на затворениците. програмата секогаш нагласуваше дека службата за христијанството е да се поддржи ранливите и маргинализирани лица.

