0 SHARES Сподели Твитни

По хоспитализацијата, Папата Франциск првпат се појави пред јавноста, поздравувајќи од балконот на болницата Џемели во Рим. Тој го изрази својот благослов за првпат по приемот во болницата на 14 февруари. Лекарите предвидуваат дека ќе му бидат потребни најмалку два месеци одмор во Ватикан. Минативе пет недели, Папата помина низ две важни медицински кризи. Иако сè уште не е целосно излечен, освободиен е од пневмонијата и се очекува брзо враќање на обврските. Во неделата, многу верници се собраа пред болницата, со надеж да го видат Папата. „Кога го здогледав, искрено почувствував олеснување,“ изјави бискупот Лери Кулик од епархијата Гринсбург, Пенсилванија. Пред оваа појава, Папата беше виден само на една фотографија објавена од Ватикан, каде што беше прикажан како се моли во болничката капела.

The post Папата Франциск се врати дома од болница appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: