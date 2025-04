Папата Франциск се појави меѓу илјадниците верници: Поглаварот на Римокатоличката црква го честиташе Велигден, целосен ентузијазам во Ватикан (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциско, денеска на Велигден благослови илјадници верници собрани на плоштадот Свети Петар, иако не служеше миса.Папата Франциско закрепнува од тешко воспаление на двете бели дробови, а наместо него, кардиналот Анџело Комастри служеше миса на отворено пред илјадници луѓе на плоштадот Свети Петар и одржа проповед подготвена од папата.

Only weeks after being gravely ill, Pope Francis is cruising around St. Peter’s Square on Easter Sunday in the Popemobile 🇻🇦 pic.twitter.com/eFpGsLJ6U1— Catholic Arena (@CatholicArena) April 20, 2025

Папата прво прочита благослов на латински од балконот по мисата, а потоа ги поздрави верниците минувајќи низ плоштадот со папамобилот, што предизвика ентузијазам, аплаузи и извици „Да живее папата!“ и „Браво !“.Пред базиликата Свети Петар имаше нарциси, лалиња и други цвеќиња кои Холандија ги подари за Велигден.„Браќа и сестри, среќен Велигден!“, рече Френсис.Папата имаше само неколку јавни настапи откако се врати во Ватикан на 23 март по 38 дена поминати во болница. Тој ги прескокна и Велики петок и Велика Сабота миси пред Велигден, но се очекуваше да се појави денеска.Велигден е најрадосниот празник во христијанскиот календар, кога верниците го слават Христовото воскресение по неговото распнување.Оваа година католиците и православните христијани го слават Велигден на ист ден.Велигден традиционално се слави во Ватикан со велигденска миса од која се испраќа традиционалната порака „До градот и светот“ (Urbi et orbi).



