Параноичниот Владимир Путин го зголемил обезбедувањето: Се крие поради страв од „внатрешна закана“

Обвинет за воени злосторства, Владимир Путин , претседателот на Русија , се повлече длабоко зад ѕидините на Кремљ и го зголеми своето обезбедување по извештаите за неочекувана закана по неговата безбедност.

Федералната служба за безбедност (ФСБ), која практично ја претставува тајната полиција задолжена за личните телохранители на Путин, наводно значително го зголемила своето присуство околу неговата официјална резиденција во Москва , објави „Дејли бист“ .

Про-Кремљски воени блогери известуваат за голем број вооружени оперативци и околу надворешниот периметар и внатре во ѕидините на Кремљ, како и за нагло зголемување на бројот на оклопни возила околу Црвениот плоштад. Резиденцијата на Путин во Сочи е исто така дополнително обезбедена, според „Москва тајмс“.

Брзите безбедносни засилувања доаѓаат во време на тековните прекини во комуникациите низ руската престолнина, каде што жителите се без мобилен сигнал речиси две недели, додека расте стравот дека режимот можеби подготвува терен за сеопфатен таканаречен „интернет заштитен ѕид“ сличен на оној во Кина.

Иако руските власти ги припишаа овие драстични мерки на заканите од украинските беспилотни летала, неименуван безбедносен извор за Телеграм каналот INSIDER-T изјави дека Путин се соочува со „внатрешна закана“ што предизвикала панична реакција. Во извештајот се тврди дека некој во внатрешниот круг на рускиот лидер е осомничен дека планира да постави „биохемиски материјал“ во неговата постелнина или да инсталира експлозивна направа на место што сигурно ќе го посети.

Тврдењата, иако непотврдени, предизвикаа бран паника додека Кремљ се соочува со еден вид пресметка околу намалената популарност на Путин и незадоволството од неговата наводна слабост во одбраната на долгогодишниот сојузник на Русија од САД.

Илја Ремесло, долгогодишен соработник на Кремљ, познат по тоа што ги таргетира критичарите на Путин, го привлече вниманието доцна во вторникот со објавувањето на остра манифест во која го обвинува рускиот претседател за предавство на народот и уништување на државата.

„Владимир Путин треба да поднесе оставка и да биде суден како воен злосторник“, напиша Ремесло.

Иако некои се скептични во врска со мотивите на Ремесл, прашувајќи се дали можеби се обидува да создаде изговор за понатамошно заострување на контролата врз интернетот, неговите забелешки ги одразуваат ставовите што другите традиционално про-Кремљ блогери ги искажуваат сè повеќе во последните недели.

Русија веќе го блокираше пристапот до главните социјални мрежи како што се Твитер, Фејсбук, Инстаграм и Вотсап и продолжува да спроведува ограничена „бела листа“ на страници до кои корисниците на интернет имаат законски дозволен пристап.

Телеграм е исто така во голема мера блокиран, што ги налути воените блогери кои велат дека апликацијата е важна алатка за војниците на бојното поле во Украина.

Рускиот филозоф-пропагандист Александар Дугин , честопати опишуван како „стомакот на Путин“, посочи дека може да се соочи и со закана од израелската разузнавачка служба поради тековната војна на Доналд Трамп и Бенјамин Нетанјаху против рускиот сојузник Иран.

Портпаролката на израелските одбранбени сили, Ана Уколова, претходно оваа недела во руска радио емисија изјави дека владата на Нетанјаху ќе се обиде да ја казни секоја земја што покажува непријателство кон Израел.

„Мислам дека самото елиминирање на овие многу важни личности, на највисоките функционери на сите овие посредници, вклучувајќи го и Врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи , веќе покажува дека нашите капацитети се доста значајни“, рече таа и додаде:

„Никој од оние што сакаат да ни наштетат нема да остане неповреден. Се надевам дека Москва во моментов не му посакува зло на Израел.“

Дугин го протолкува нејзиниот коментар како да значи дека Израел „лесно може да удри кого сака – вклучувајќи го и Путин“, а ова мислење го делат и некои руски воени блогери.

Можеби повеќе од теориите зад очигледната брзање на Путин да се заштити себеси е брзината со која се шират шпекулациите за природата на заканата.

Навидум безопасно видео од рускиот лидер како кашла всушност разоткри она што се чини дека е намалена контрола врз неговата сопствена влада во услови на жестоки внатрешни судири и постојан бран на одобрување кај помладите Руси.

Здравствената состојба на Путин долго време беше строго чувана тајна. Кратко видео на кое тој кашла, мрмори и се сопнува на сопствените зборови предизвика негодување откако беше објавено на официјалниот канал на Кремљ на Телеграм, нешто што никогаш не би се дозволило да се случи под нормални околности.

„Најмалку две кули во Кремљ работат на јавните настапи на Путин. Едната информативна кула е под долгогодишен надзорник на пропагандата, а другата е одговорна за имиџот на Путин“, рече Илја Шуманов, член на одборот на директори на „Транспаренси интернешнл Русија“.

„Можно е кулите да се во војна, сведоци сме на постојани меѓуагенциски тензии, апсења на високи бирократи, генерали, воени команданти. Едната кула може да ја покаже неспособноста на другата кула да го контролира Путин“, продолжи тој.

Гафот, кој претставниците на Кремљ оттогаш го отфрлија како „грешка“, доаѓа во време кога агресијата на Белата куќа против долгогодишните руски сојузници Венецуела и Иран го направи 79-годишникот да изгледа сè покревок и немоќен, далеку од неговите календарски денови јавајќи коњи и спарингувајќи со противници во џудо голи маички.

Одобрувањето кај помладата генерација, исто така, продолжува да опаѓа по години постојан пад. Се проценува дека 18 проценти од Русите под 24 години сега ја одобруваат неговата влада.

Путин откажа серија претстојни патувања и состаноци на високо ниво и не се појави во јавноста од 8 март. Во среда, тој одржа виртуелни состаноци со членови на владата, додека неговиот портпарол Дмитриј Песков им рече на новинарите дека рускиот претседател сè уште не бил контактиран од европски лидер кој е желен да продолжи соработката во областа на снабдувањето со енергија, но дека тој сè уште е подготвен и чека телефонски повик.

