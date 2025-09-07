Парацетамолот и ибупрофенот можат да ја зголемат отпорноста на бактериите на антибиотици

0 SHARES Сподели Твитни

Прекумерната употреба на парацетамол и ибупрофен може да придонесе за развој на бактерии отпорни на антибиотици, предупредуваат научниците. Ова го зголемува ризикот од сериозна здравствена криза, според авторите на новата студија објавена во научното списание „Nature Antimicrobials and Resistance“.Научниците од Универзитетот во Јужна Австралија откриле дека вообичаените лекови против болки – парацетамол (ацетаминофен) и ибупрофен – можат да ја зголемат антимикробната резистенција. Тие го опишаа феноменот како „глобална закана за јавното здравје“.Во студијата, тие наведуваат дека комбинацијата на овие лекови со антибиотикот ципрофлоксацин не само што го зголемува бројот на мутации кај бактериите, туку и го поттикнува развојот на отпорност на неколку видови антибиотици.Посебна претпазливост за хронични терапииАвторите ги предупредуваат лекарите и пациентите внимателно да ги проценат ризиците од комбинирање на различни лекови, особено кога се користат долгорочно. Тие предупредуваат дека парацетамолот и ибупрофенот, кога ги земаат пациенти кои се лекуваат од бактериски инфекции како што е Escherichia coli, можат да предизвикаат мутации што им помагаат на бактериите да станат екстремно отпорни на терапијата.Откритието би можело да има сериозни здравствени последици, а е особено загрижувачко бидејќи жителите на домовите за стари лица се најранливи, бидејќи честопати земаат повеќе лекови истовремено.„Антибиотиците долго време играат клучна улога во борбата против заразните болести. Но, нивната честа и несоодветна употреба доведе до глобално зголемување на бактериите отпорни на антибиотици“, рече коавторката на студијата, Рити Вентер.

