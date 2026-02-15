Париз формира специјален тим истражители за да ги испита врските на Епстин со француски граѓани

Канцеларијата на парискиот обвинител објави дека е формиран специјален тим истражители за да испитаат нови докази што можат да имплицираат француски државјани во криминалните активности на Џефри Епстин, пренесува Ле Монд.

Тимот ќе соработува тесно со обвинителите од националната единица за економски криминал и полициските власти, со цел да се отворат истраги за секое сомнително кривично дело во кое се вклучени француски државјани, според изјавите на парискиот обвинител.

Оваа одлука доаѓа по објавувањето на документи од страна на американските власти, кои го прошируваат кругот на познаници на Епстин со важни француски личности. Парискиот обвинител изјави дека новиот тим, исто така, детално ќе го испита случајот на поранешниот сопственик на агенција за модели Жан-Лук Брунел, кој беше пронајден мртов во својата ќелија во 2022 година.

Тимот има за цел да „извлече какви било докази што би можеле да се користат во нова истрага“, според канцеларијата на обвинителот.

Жан-Лук Брунел беше пронајден мртов во затворска ќелија во Париз во 2022 година, откако беше обвинет за силување малолетничка. Случајот против него беше отфрлен во 2023 година по неговата смрт, без понатамошни обвиненија.

Обвинителите рекоа дека истрагата открила дека Брунел бил „близок пријател на Џефри Епстин“ и нудел работа на млади модели од сиромашни средини.

Властите соопштија дека Брунел имал сексуални односи со малолетни девојчиња во Соединетите Американски Држави, Американските Девствени Острови, Париз и јужна Франција.

Десет жени сведочеа против Брунел, опишувајќи како биле принудени да пијат алкохол и сексуално нападнати, според обвинителите.