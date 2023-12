ПАРИЗ ХИЛТОН ПРВИОТ БОЖИЌ ГО ПРОСЛАВИ СО ДЕЦАТА КОИ ГИ ДОБИ СО ПОМОШ НА СУРОГАТ МАЈКА: „ВАКВА СРЕЌА НЕ МОЖЕВ НИ ДА ЗАМИСЛАМ“

0 SHARES Сподели Твитни

Парис Хилтон (42) и нејзиниот сопруг Картер Реум неодамна ја добија ќерката Лондон , а сега на Божиќ ги објавија првите фотографии со неа и синот Феникс.

Целото семејство позирало во исти пижами. Парис го држеше малиот Лондон во раце. На неколку фотографии Хилтон позираше сама со синот, а на фотографиите им се придружи и кучето .

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

– Среќен Божиќ! На почетокот на 2023 година не можев ни да ја замислам среќата и благодарноста што ги чувствувам сега. Моето прекрасно четиричлено семејство – мојот сон се оствари – напиша Парис.

Парис и Картер беа пријатели 15 години пред да започнат врска во 2019 година. Три месеци подоцна се свршија, а се венчаа во 2021 година. Тие го добија синот Феникс во февруари преку сурогат мајка , а пред еден месец ја пречекаа ќерката Лондон.

Пронајдете не на следниве мрежи: