Паровите признаа кои места во домот се НАЈДОБРИ за интимни односи: Не е креветот, а бројот 2 е вистински ШОК!

0 SHARES Сподели Твитни

Резултатите од ова големо истражување ќе изненадат многумина

Логично, кога ќе се споменат интимните односи, првата асоцијација очекувано е креветот.

Меѓутоа, доколку сакате да избегнете монотонија во врската, пожелно е да водите љубов на други места во домот.

Затоа податоците собрани од неодамнешно британско истражување се многу интересни.

Имено, паровите кои учествувале во истражувањето биле замолени да одговорат на прашањето: „Која соба во домот е најдобра за интимни односи?“.

А резултатите секако ќе изненадат многумина.

Најдоброто место во домот е бањата, а отчукувањата на срцето кај 73 отсто од паровите кои воделе љубов во бањата се зголемила на 121 отчукување во минута.

Исто така, интимните односи во бањата добија највисока оцена во споредба со другите места – 8,5 од 10.

А ако бањата не ве изненади толку многу, второто место сигурно ќе ве изненади! Тоа е, ни помалку ни повеќе, терасата.

Паровите кои воделе љубов на тераса имале 116 отчукувања на срцето во минута.

На трето место е просторијата за алишта.

А најлоша е токму онаа каде што повеќето парови уживаат во својот кревет – спалната соба, токму поради тоа што станала премногу извикана.

Затоа, доколку сакате малку да го зачините љубовниот живот, покрај останатите трикови, сменете го местото на водење љубов.

Пронајдете не на следниве мрежи: