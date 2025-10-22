Партиските препирки продолжуваат, ѓубрето останува во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителството ќе спроведе инспекции на работата на Јавното претпријатие „Општинска хигиена“, додека вонредните теренски инспекции ќе треба да преземат низа активности поради алармантната состојба со отпадот во Скопско. Во меѓувреме, скопските општини продолжуваат да бидат преплавени со купишта отпад, додека жителите на главниот град стравуваат од болести и инфекции.Актуелната градоначалничка, Данела Арсовска, која изминатиот период беше во сенка, по инцидентите и нападот на скопскиот Чаир, се врати во јавноста, со жестоки дебати со премиерот Христијан Мицкоски. Овојпат, како и многу пати досега, кавгата е околу одговорностите – кој треба да го исчисти градот од купиштата ѓубре што се жариште на потенцијална инфекција?„Добро утро г-дине Мицкоски. Проблемот со отпадот е апсолутна тема, заедно со вашиот персонал создавате и постојано создавате хаос, кој бидејќи сте „способни“ ќе го „решите“ за 72 часа. Да завршиме – бидејќи е решен за 72 часа, лесно беше да се реши, не знам што чекавте досега, ве повикав многу пати во интерес на граѓаните да соработуваме“, вели Арсовска во објава на социјалните мрежи.Реакцијата доаѓа откако Владата им наложи на неколку институции да преземат итни мерки за решавање на проблемот со собирањето и транспортот на комуналниот отпад на територијата на Општина Скопјe.Државниот општински инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје, во соработка со Министерството за внатрешни работи, мора да спроведат вонреден инспекциски надзор на територијата на Општината Скопјe, со цел да се утврди состојбата со комуналниот отпад и другите видови отпад и да се преземат соодветни мерки и активности.Министерството за внатрешни работи, пак, во соработка со надлежните институции, треба да ја преиспита работата на Јавното претпријатие Општинска хигиена-Скопје и градоначалникот на Град Скопјe во врска со несобирањето на комуналниот отпад, што претставува ризик за здравјето на луѓето.„Ајде, финансиската полиција и Министерството за внатрешни работи, по ваша наредба, итно вршат рации во институциите два дена откако вашиот партиски пријател ќе го пријави тоа. Значи, сè беше можно. А јас пријавувам повеќе од 6 месеци и чекам во Чаир со вас и вашите институции заедно да ви го покажам криминалот лично“, коментира Арсовска во порака до премиерот

