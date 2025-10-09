Партијата предводена од Мелони предложи закон за забрана на никаб и бурка на јавни места во Италија

0 SHARES Сподели Твитни

Владејачката партија „Браќа на Италија“ во среда претстави закон со кој ќе се забрани носењето бурка и никаб на јавни места, како дел од поширокиот законодавен пакет насочен кон борба против она што го нарекува културен сепаратизам поврзан со исламот.Предлог-законот, поднесен во парламентот од пратениците од партијата на премиерката Џорџија Мелони, ќе забрани облека што го покрива лицето на сите јавни места, вклучувајќи ги училиштата, универзитетите, продавниците и канцелариите низ целата земја.Прекршителите ќе се соочат со казни од 300 до 3.000 евра. Во воведниот текст на законот се наведува дека целта на мерката е „борба против верската радикализација и омразата мотивирана од религија“.Во 2011 година, Франција стана првата европска земја што воведе целосна забрана за носење бурки на јавни места. Оттогаш, листата на земји значително се прошири, при што повеќе од 20 земји низ целиот свет воведоа некаков вид забрана за бурката и другите маски за лице, вклучувајќи ги Австрија, Тунис, Турција, Шри Ланка и Швајцарија.Европскиот суд за човекови права постојано ги поддржува ваквите забрани, вклучително и во 2017 година, кога ја потврди забраната на Белгија за бурки и превези што го покриваат целото лице, пресудувајќи дека државите можат да го ограничат носењето на таква облека за да го заштитат заедничкиот живот.Одредени региони во Италија веќе имаат слични ограничувања, како што е северна Ломбардија, која на крајот на 2015 година им забрани на луѓето со покриени лица да влегуваат во јавни згради и болници.Предложениот закон оди подалеку од забраната за маски за лице, воведувајќи нови барања за финансиска транспарентност на религиозните организации кои немаат формални договори со италијанската држава. Ниту една муслиманска организација во моментов нема таков договор, што значи дека исламот во Италија нема формално признание какво што уживаат 13 други религиозни заедници.Според законот, непризнаените организации ќе мора да ги пријават сите извори на финансирање, а средствата ќе бидат ограничени на субјекти кои не претставуваат закана за државната безбедност.Законот, исто така, воведува нови кривични одредби, вклучувајќи казни за тестови за невиност, и ги заострува казните за принудни бракови со додавање на религиозна принуда како основа за гонење.Коалицискиот партнер на Мелони, партијата Лига, претходно оваа година предложи поблаг закон што се фокусира само на маските за лице. Тој предлог моментално го разгледува парламентарната комисија и не е јасно дали ќе биде споен со новиот закон.Коалицијата има силно мнозинство во парламентот, што значи дека законот би можел да добие поддршка, иако точен датум за почеток на дебатата сè уште не е објавен.

