Партнерство на TSMC и Intel за производство на чипови во САД

Според објавените податоци од “The Information,” TSMC и Intel планираат да основаат заедничка компанија која ќе ги користи производствените капацитети на Intel за производство на чипови. Посебноста на овој проект е дека TSMC ќе има само 20% сопственост, а преостанатите акции ќе бидат во рацете на Intel и други, засега неназначени компании. Intel ќе има значителна корист од ваквата коалиција, со оглед на нивните актуелни предизвици во одржувањето на водечката позиција на пазарот, како што беше порано. Проблемите на Intel не се фокусирани само на дизајнирање на чипови, туку и на производната технологија, каде што TSMC е глобален лидер. Со оваа коалиција би можело да дојде до значително враќање на производството на чипови во САД, каде што ќе се користат капацитетите на Intel. Ова може да создаде потешкотии, бидејќи ќе треба адаптација на производствените линии за да се прилагодат на методите на TSMC. Потребно е и вработените на Intel да стекнат вештини според технологијата на TSMC, што предизвикува прашања околу нивната стратегија. Изгледа дека и новата администрација во САД, водена од претходниот претседател Трамп, влијаела на оваа одлука, со оглед на политиките за враќање на производството во земјата и зајакнување на националната економија. Исчекуваме службени соопштенија кои ќе разјаснат повеќе детали за овој развој.

