Пасивна љубомора: Како да препознаете скриена конкуренција во врската

Пасивната љубомора е суптилно, но силно чувство на нелагодност кога вашиот партнер покажува посебна блискост кон некој друг – без отворено флертување или изневерување. Таа не доаѓа со драма, туку се појавува тивко, во форма на сомневање, повлекување или чувство дека повеќе не сме „на прво место“.

Како да ја препознаете?

-Вашиот партнер често ја споменува истата личност со ентузијазам-Постои емоционална блискост што не ја споделува со вас-Се чувствувате исклучено или запоставено-Вашата интуиција ви кажува дека нешто не е во ред

Дали е оправдано?

Пасивната љубомора може да биде сигнал за вистински проблем во врската, но и одраз на лична несигурност. Важно е да се препознае разликата – дали чувството доаѓа од однесувањето на вашиот партнер или од вашите минати и внатрешни стравови?

Како да се зборува за тоа?

Наместо обвинувања, користете искрени реченици:

„Се чувствувам малку исклучено кога често сте заедно…“

Отворените, мирни разговори помагаат да се избегнат недоразбирања и да се изгради посилна основа за врската.

Љубомората не е секогаш лоша. Но, кога се игнорира, тоа може да стане тивка закана за врската. Научете да го препознавате и да го изразувате на здрав начин.

