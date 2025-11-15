Пател: Човекот што го планираше атентатот врз Трамп работел сам

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, денес изјави дека Томас Метју Крукс, кој е обвинет за обид за атентат врз американскиот претседател Доналд Трамп, дејствувал сам и не ги споделил своите намери со никого.

Поранешниот водител на „Фокс њуз“, Такер Карлсон, претходно го обвини ФБИ во својот подкаст за прикривање информации за Крукс, вклучително и неговата историја на пребарување на интернет.

„Истрагата, спроведена од повеќе од 480 агенти на ФБИ, утврди дека Крукс имал ограничен контакт преку интернет и офлајн, го планирал и извршил нападот сам и не ја открил својата намера да го изврши на никого“, рече Пател во објава на платформата X.

Тој рече дека повеќе од 480 агенти на ФБИ работеле на случајот Томас Метју Крукс, спроведувајќи повеќе од 1.000 интервјуа, одговарајќи на повеќе од 2.000 јавни дојави, анализирајќи податоци извлечени од 13 запленети дигитални уреди и прегледувајќи речиси 500.000 дигитални датотеки.

Пател рече дека агентите на ФБИ „собрале, обработиле и синхронизирале стотици часови видео снимки, анализирале финансиска активност од десет различни сметки и испитале податоци поврзани со 25 сметки на социјалните медиуми или онлајн форуми“.

