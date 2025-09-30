Патики со високи потпетици? Не знаеме како се вика комбинацијата од штикли и патики, но изгледа – бизарно

0 SHARES Сподели Твитни

Модната куќа Balenciaga одамна нè навикна на неверојатни парчиња во своите колекции.

Затоа не беше изненадување што модната куќа, која еднаш лансираше здолниште во облик на пешкир, ни понуди патики со високи потпетици (повторно) за есен 2025 година.

Ги видовме уште во 2012 година во есенската колекција потпишана од нивниот тогашен креативен директор, Николас Гескиер.

Зад името Monday стои нов хибриден модел на чевли создаден со комбинирање на главните карактеристики на патиките и потпетиците. Поточно, горниот дел од моделот е целосно инспириран од изгледот на класични спортски патики и додадена е висина на потпетица од 8,5 сантиметри.

Изработен е од комбинација од кожа и полиестер, со ефект на истрошеност, и е достапен во две верзии – бела и црна.

Малку поисполирани и (релативно кажано) поелегантни модели на патики со високи потпетици нуди брендот Sneex. Зад него стои Сара Блејкли, дизајнерка која е основач на Spanx, еден од најпознатите светски брендови на облека за обликување на телото.

„Јавно кажав дека некој треба да смисли удобни чевли со високи потпетици и чекав. Веќе не чекам. Очигледно никој не го испланирал ова. Конструкцијата на чевлите со високи потпетици не се променила долго време. Зошто? Тоа ми е интересно. Само сакав да се чувствувам како да стојам во патики, но всушност да бидам во потпетици од три инчи. Кога го кажав тоа на глас, мојот развој на класичните чевли со висока потпетица се претвори во фузија на двата претходно споменати модели“, ја објасни Сара својата визија за Vogue.

