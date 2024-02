Патникот влегол во авионот, па се замрзнал од страв: Погледнал низ прозорецот и сфатил што има на крилото

0 SHARES Сподели Твитни

Сум летал низ целиот свет, но никогаш не сум видел такво нешто“, изјави Дејвид Паркер

Бизарната приказна за британскиот патник кој се качи на Боинг 787 ја пренесоа бројни медиуми, а се испостави дека има едноставно објаснување.

Сето тоа се случило за време на летот за Индија на 5 февруари, кога Дејвид Паркер (62) погледнал низ прозорецот и сфатил дека крилото е залепено со сребрена лента.

Сум летал низ целиот свет, но вакво нешто никогаш не сум видел“, изјави Паркер, кој бил придружуван со неговата свршеница.

Тој ја известил својата избраничка за необичното откритие, а таа возвратила: „Посакувам да не ми го покажеше тоа “ .

Фотографиите се појавија на социјалните мрежи, а сцената навистина делува збунувачки, пишува New York Post.

Компанијата Боинг веднаш објави дека се работи за таканаречена лента за брзина , која е совршено безбедна за употреба во авиони.

„Тоа е материјал одобрен од Федералната управа за воздухопловство (FAA) за привремени поправки“, објаснија тие.

Во овој случај, лентата најверојатно се користела за решавање на проблемите со адхезијата на бојата што ги мачеле моделите 787 претходно.

Селотејп се користи за да се спречи лупење на бојата, а не да се држат лабави делови. Тоа е привремено решение, пред да се нанесе нов слој.

„Структурниот интегритет на авионот е недопрен и беше утврдено дека нема проблеми со безбедноста на летот“, изјави претставникот на компанијата.



