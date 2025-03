Патниците ширум светот се соочуваат со предизвици

0 SHARES Сподели Твитни

Патниците ширум светот очекуваат денови на хаос по катастрофалното 24-часовно затворање на лондонскиот аеродром Хитроу, што доведе до пренасочување на летовите во воздух и бројни откажувања. Еден од најпрометните аеродроми во светот, кој секојдневно опслужува над 200.000 патници, мораше да го прекине своето функционирање во петокот, по избувнувањето на пожар во блиска трафостаница што предизвика голем прекин на електричната енергија. Патниците од САД кои требаше да допатуваат на Хитроу во петокот навечер беа нагло пренасочени поради пожарот, што се случуваше во исто време кога стигна веста за затворањето, според податоците на FlightRadar. Опфат вкупно 120 авиони кои веќе беа во воздух беа пренасочени или враќани, што доведе до одложување или откажување на бројни летови. Патници од Сан Франциско, Јапонија и Перт во Австралија беа сред хаосот, со прогнозата дека затворањето ќе влијае на 1.351 лет на Хитроу за еден ден. Според податоците од аналитичката компанија Цириум, затворањето би можело да засегне околу 145.000 патници.

Веќе излетани авиони од Далас, Чикаго и Минеаполис се враќаа назад и покрај тоа што поминаа неколку часа во воздушниот пат. Така, лет од Далас ќе слета во Бангор, Мејн, наместо во Лондон, додека летот од Сан Франциско ќе заврши во Далес. Летот US 146 од Њуарк е меѓу првите што беше пренасочен во воздух, сега слетувајќи во Шенон, Ирска, предвиден за слетување нешто по 5 часот наутро наместо во Хитроу во 5:55 часот. Летот QF9 на Qantas од Перт, наменет за Хитроу, е пренасочен во Париз, бидејќи европските аеродроми се подготвуваат за прилив на авиони кои веќе достигнаа средина на нивните рути и не можат да се вратат дома. Амстердам, Њуфаундленд во Канада и Хелсинки се меѓу градовите кои прифаќаат пренасочени летови.

Патниците низ светот се во исчекување на вести од своите авиокомпании. Еден патник, во терминалот, преку социјалните мрежи пренесе дека неговиот лет до Хитроу сепак покажува полетување во следните 50 минути. “Немаат храброст да ни ја откријат вистината,” напиша тој на X. Друг патник, чиј авион полетал од ЏФК два часа порано, за Дејли Меил изјави дека целиот лет се одвивал циркулирајќи над Њујорк. “Пилотите дадоа само едно соопштение околу 40 минути откако полетавме, велејќи дека аеродромот е затворен. Рекоа дека ќе кружиме за потрошување на горивото пред да се вратиме во ЏФК, но не кажаа колку време ќе потрае или дали ќе има нов лет,” изјави тој. Летот од Јапонија со патници кои поминаа 13 часа во воздух, наместо во Лондон, ќе заврши во Хелсинки. Неоčekувано среќните патници ќе бидат пренасочени на други лондонски аеродроми – Бритиш ервејс летови од Јоханесбург, Лагос и Кејп Таун сега ќе слетуваат во Гетвик. Патниците од Париз, Франкфурт, Берлин, Хјустон, Хамбург, Цирих, Даблин и Барселона се меѓу оние кои ќе утринска се разбудат и ќе дознаат дека нивните летови се откажани. Причината за пожарот сè уште е непозната.

